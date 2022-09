Entrevistas NOVELA NEGRA 'Blanco Inmaculado', el adictivo inicio de la nueva saga de Noelia Loreno Pino Publicado: 22/09/2022 19:19 (UTC+2) Última actualización: 22/09/2022 19:19 (UTC+2) La escritora Noelia Lorenzo Pino vuelve a agitar a sus lectores con una fórmula que le ha funcionado a la perfección desde que en 2013 publicase 'Chamusquina': Un thriller, ambientado en su Irun natal, que la consagra como una de las voces más destacadas del 'euskal noir'. Escuchar la página Escuchar la página

Dedicados a la confección de prendas artesanales inmaculadamente blancas, los Fritz son una comunidad-santuario al margen de la sociedad. Pero su vida ermitaña y pacífica se viene abajo cuando, tras un incendio en el caserío en el que viven al abrigo de los montes de Irún, los bomberos hallan el cuerpo amordazado y sin vida de una chica de catorce años. A la Sección de Casos de la comisaría de la Ertzaintza no le quedará más remedio que lidiar con el hermetismo de sus miembros, y las estrictas normas que se niegan a quebrantar.

Noelia Lorenzo Pino (Irun, 1978) regresa de la mano de Plaza y Janés con Blanco Inmaculado, novela que gira en torno al día a día de una "secta imaginaria", pero que bebe de experiencias reales. Hace quince años la escritora irundarra recibió una octavilla de 'Las Doce tribus', organización presente entre otros lugares del mundo en Donostia, Irun y Corella. "Yo solía pasar mucho por el caserío en el que viven -relata- y me preguntaba cómo actuaría la Ertzaintza si de repente un día sucediera algo en un círculo tan cerrado". Consultó a su ertzaina de cabecera y, tras su explicación, supo que "ya tenía una historia redonda".

"No me gusta juzgar, me gusta que juzgue el lector y, por eso, en mis novelas el prisma está en todas partes". En este caso combina la visión de los investigadores y de los propios miembros de la 'comunidad'. "Yo narro cómo viven, cuáles son las normas, las jerarquías, los problemas que tienen dentro y cómo se les ve desde fuera".

Desde las primeras líneas, la novela Blanco Inmaculado se intuye tan adictiva como la exitosa saga protagonizada por la agente de la Ertzaintza Eider Chassereau y el suboficial Jon Ander Macua. En esta nueva aventura editorial, sin embargo, Lorenzo Pino ha apostado por poner a dos mujeres al frente de la investigación: La oficial Lur de las Heras, una experimentada y prudente policía limitada por una enfermedad que desde hace años la atormenta, y su nueva compañera, la patrullera Maddi Blasco, una joven avispada y entusiasta que tiene que lidiar con los celos profesionales de su marido. A través de Lur y Maddi, la autora ha querido ahondar en el compañerismo, el apoyo y la sororidad que puede surgir en entornos laborales.