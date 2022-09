Distrito Euskadi ACTUALIDAD El lehendakari cita a Javier Elzo en el Pleno de Política General y el sociólogo responde Publicado: 22/09/2022 19:03 (UTC+2) Última actualización: 22/09/2022 19:03 (UTC+2) Advierte Elzo de que asistimos al declive de la sociedad vasca porque "delegamos en exceso la responsabilidad de la acción y del avance en la administración" y pide a cada ciudadano que "no se limite a decir a qué tengo derecho", sino a "qué puedo hacer yo por Euskadi". Escuchar la página Escuchar la página

"Honrado" y sorprendido. Así ha recibido el sociólogo Javier Elzo la noticia de que había sido parafraseado por el lehendakari Iñigo Urkullu en el arranque de su discurso durante el Pleno de Política General. "Euskadi siempre ha demostrado capacidad de hacerse a sí misma", citaba Urkullu antes de ennumerar el paquete de medidas a desarrollar como respuesta el difícil contexto económico y social.

Preguntado por esta mención, Elzo ha negado ser autor de esa cita, y ha aclarado que quien la dijo en realidad fue el sociólogo Alain Tourine, padre de la teoría Sociología de Acción. Pero no ha dudado en explicar el porqué de su uso. La sociedad vasca, explica, "no es una sociedad meramente pasiva", sino que "está en constante adaptación a los tiempos presentes", "poniendo en tela de juicio qué es lo que quiere decir sociedad vasca". Una sociedad, en definitiva, "que se está haciendo a sí misma". Y una sociedad, subraya, que sufrió una transformación radical en la década de los 60, pasando de ser "arcaica, rural y de tradicionalmente religiosa" a ser "abierta, en continua transformación y laica" y con "un nivel del confort alto".

Sin embargo, advierte Elzo, la actual sociedad vasca "tiene un talón de Aquiles muy serio". "Delegamos en exceso la responsabilidad de la acción, del avance, del comportamiento, en la Administración local, territorial o nacional vasca", explica. Y por eso, asegura, "estamos desde hace algún tiempo en el declive de la sociedad vasca". "Una sociedad con capacidad de hacerse a sí misma no es una sociedad que delega ese hacerse a sí misma a la Administración", sentencia. Y aunque defiende el derecho de exigir a las autoridades servicios de calidad, pide a cada uno de los ciudadanos "que lo que está haciendo lo haga lo mejor posible" y "que no se limite a decir a qué tengo derecho". "Ese es el cambio de chip que tenemos que hacer nosotros", insiste, "no pedir que todo me lo haga la Administración, sino que puedo hacer yo por Euskadi".