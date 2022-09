Entre la ética y la estética Filosofía ¿Quién soy yo?: entre la biología y las circunstancias Publicado: 27/09/2022 19:19 (UTC+2) Última actualización: 27/09/2022 19:19 (UTC+2) La filósofa, Jone Martínez, analiza un caso real, ocurrido en La Rioja, en el que dos bebés fueron intercambiadas al nacer. Años después, una de las jóvenes ha recibido una indemnización por el error, una cantidad que no solventará las dudas de estas mujeres en torno a su identidad. Escuchar la página Escuchar la página

En 2002, dos bebés que habían nacido en el antiguo Hospital San Millán de Logroño fueron intercambiadas al pasar de las incubadoras a las cunas. Una de esas bebés creció en una familia y la otra con una abuela. Años después, esta mujer reclamó una pensión al padre biológico de la pequeña. Sin embargo, las pruebas de ADN demostraron que esa niña no era hija biológica, ni del padre, ni de la madre. Un juzgado de la capital riojana probó que las pequeñas habían sido intercambiadas al nacer y el Estado indemnizó con 850.000 euros a la joven que había denunciado el error.

Una historia que termina, en parte, con esta reparación económica pero que puede seguir viva si estas bebés, hoy dos mujeres adultas, dudan acerca de su personalidad. Han crecido con familias que no eran las biológicas, aunque sus familias les han educado y cuidado, algo que ocurre también con personas que han sido adoptadas o han vivido en acogida. ¿Cuál es, entonces, la identidad de quienes crecen alejadas de sus padres y madres biológicos?

Jone Martínez ha analizado el concepto de identidad desde el dilema filosófico y ético. Considera que "la biología tiene mucha importancia" pero recuerda la aportación de José Ortega y Gasset que resumió en una frase parte de esta cuestión: "Yo soy yo y mis circunstancia. Y si no la salvo a ella, no me salvo yo" con la que aludió a la importancia del entorno, lo social y la educación. Martínez parte de Aristóteles, pasa por los existencialistas y recala en el pensador y ensayista madrileño.