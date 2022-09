Entrevistas INTERNACIONAL "El régimen ayatolá se está desmoronando, pero van a hacer correr un baño de sangre antes de marcharse" Publicado: 28/09/2022 19:40 (UTC+2) Última actualización: 28/09/2022 19:40 (UTC+2) La analista política Nazanín Armanian denuncia que el régimen "no ha parado de matar desde que llegó al poder". Exiliada en España desde 1983, relata que ella misma ha recibido golpes en su cuerpo con cadenas de acero y amenazas de lanzarle ácido en la cara "por no llevar bien el velo". Escuchar la página Escuchar la página

"Una mujer que entra en una comisaria es manoseada, como mínimo, y violada también; si pueden hacerlo lo hacen", asevera la escritora y politóloga iraní Nazanín Armanian.

Desde que se hiciera pública la muerte de la joven iraní Masha Amini, fallecida bajo custodia policial tras ser detenida por llevar mal puesto el velo islámico, las protestas han arreciado en el país, y con ellas, la represión del régimen de los ayatolás. "Este régimen no ha parado de matar desde que llegó al poder", subraya Nazanín Armanian. Recuerda, la también traductora de persa y dari, que ya en marzo de 1980 el Premio Pulitzer de Fotografía fue otorgado a Jahangir Razmi por su fotografía Escuadrón de fusilamiento en Irán; la imagen "del asesinato callejero de once activistas de la izquierda kurda". Ella misma denuncia haber recibido golpes con cadenas de acero y amenazas de lanzarle ácido en la cara "por no llevar bien el velo".

Armanian, exiliada en el Estado español desde 1983, recuerda como las promesas iniciales de Ruhollah Jomeini de "repartir los beneficios de la venta del gas o el petróleo", se transformaron en un abrir y cerrar de ojos en opresión y sometimiento, especialmente para las mujeres. Lo primero que hizo fue "abolir la ley de familia, resultado de la lucha centenaria feminista de Irán"; también abolió el aborto y el derecho al divorcio de la mujer, y fijó la edad nupcial -estabilizada entonces en los 16 años para las chicas- en los 8 años. La primera manifestación contra el régimen de Jomeini llegó el 8 de marzo de 1979. "200 000 mujeres y muchos hombres progresistas" le instaron a retirar "la orden de obligatoriedad del velo", relata Armanian.

La muerte de la joven kurda Masha Amini ha desatado el cuarto levantamiento popular contra lo que Nazanín Armanian define como "régimen medieval y de corte fascista islámico". "La gente ya no tiene miedo, si se han echado así a las calles es porque no tiene nada que perder". Pero ¿tiene el régimen ayatolá los días contados? A juicio de Armanian "podemos dar por terminada esta fase de la historia más oscura de Irán", pero "no van a soltar el país pacíficamente (...) van a hacer que corra un baño de sangre antes de marcharse".