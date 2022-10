Entrevistas CAMBIO CLIMÁTICO "Si no retiramos las energías fósiles del sistema energético, la crisis climática no tiene solución" Publicado: 10/10/2022 20:09 (UTC+2) Última actualización: 10/10/2022 20:09 (UTC+2) Antxon Olabe, economista ambiental, nos da las claves de 'Necesidad de una política de la Tierra', el libro en el que aborda una problemática que se halla en el punto de mira internacional: la crisis del cambio climático y las consecuencias devastadoras que está teniendo en nuestro planeta. Escuchar la página Escuchar la página

El economista ambiental y ensayista Antxon Olabe (Eibar, 1955) considera que "ha habido un cambio sustancial en las políticas climáticas y energéticas" en los últimos cuatro años, fruto de "pasar de un gobierno conservador a un gobierno progresista". A la "evidencia empírica" se remite:

"En 2021, casi el 50% de la generación eléctrica en España se obtiene de energías renovables; se han instalado en torno a 15000 megavatios de energías renovables, al tiempo que se han cerrado 6000 megavatios de centrales térmicas de carbón sin prácticamente conflicto social, gracias a lo que llamamos transición justa". Quien fuera asesor sobre cambio climático y transición energética en el Gabinete de la Vicepresidenta y Ministra para la Transición Ecológica apunta, asimismo, que "han bajado un 17% las emisiones de gases de efecto invernadero, cuando en el último año del gobierno del PP, en 2017, aumentaron un 4,5%"; el peor dato de todos los países de la OCDE. El experto en Economía Medioambiental defiende que "cuando hay voluntad política al más alto nivel, en pocos años se pueden conseguir cosas".

Entre las decisiones a tomar a corto plazo, Olabe afirma rotundo que "si no retiramos las energías fósiles del sistema energético, la crisis climática no tiene solución". Recuerda que "tres de cada cuatro toneladas de gases de efecto invernadero en el mundo, se producen como consecuencia del sistema energético fósil", por tanto, "no hay solución al margen de retirar el carbón, posteriormente el petróleo y después el gas". A su juicio, las "políticas de retardo" no hacen sino "oponerse rotundamente a los mensajes de la ciencia del clima".

De estas y otras muchas cuestiones reflexiona Antxon Olabe en Necesidad de una política de la Tierra. Emergencia climática en tiempos de confrontación, editado por Galaxia Gutenberg.