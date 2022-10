Entrevistas MEDICINA Carmen Pérez Rodrigo: "Hay que recuperar la medicina pausada" Publicado: 17/10/2022 18:51 (UTC+2) Última actualización: 17/10/2022 18:51 (UTC+2) La vizcaína Carmen Pérez Rodríguez se ha convertido en la primera académica numeraria de la Real Academia de Medicina del País Vasco. "Realmente la puerta de la RAMPV estaba abierta a la mujer, pero no nos hemos acercado", subraya la especialista en Nutrición y Salud Pública. Escuchar la página Escuchar la página

Cincuenta años después de su constitución, Carmen Pérez Rodrigo (Alonsotegi, 1960) se ha convertido en la primera académica numeraria de la Real Academia de Medicina del País Vasco (RAMPV-EHMEA). Reconoce que "ser la primera mujer supone un orgullo enorme y, al mismo tiempo, una responsabilidad"; confiando en que su incorporación pueda servir de llamada a otras profesionales.

"Realmente la puerta de la RAMPV estaba abierta, pero no nos hemos acercado", subraya Pérez Rodrigo. "Ese techo de cristal, que es cierto que existe, también nos lo autoimponemos". La especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública explica que, aunque es alta la presencia femenina en el ámbito de las Ciencias de la Salud, "quizá el hecho de estar en la Real Academia supone un esfuerzo añadido de combinar la carga asistencial o docente con una trayectoria de investigación" que no ha podido compatibilizarse con "otras tareas y ocupaciones familiares que, hasta ahora, no han sido tan compartidas".

La también profesora del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UPV/EHU proviene de una familia con varias generaciones de médicos de cabecera. "Me encanta encontrarme en mi pueblo con gente muy mayor que me habla de cuando mi abuelo o mi padre iban a hacer las visitas a sus domicilios" y ahondan en la idea de que "eran más que un médico". Una forma de entender la práctica de la medicina que a Carmen Pérez le encantaría trasladar a los jóvenes estudiantes. En este sentido, llama a atajar la presión asistencial y a "recuperar esa medicina pausada".

Nutrición comunitaria

A mediados de la década de los ochenta, Carmen Pérez Rodrigo inició una labor pionera en el campo de la Nutrición Comunitaria, dirigiendo junto a Javier Aranceta estudios de hábitos nutricionales en la población escolar, primero, y en distintos grupos de población, después. Hoy recuerda que, cuando comenzó a dar los primeros pasos en este ámbito, "decir que la alimentación era parte de los mecanismos terapéuticos y, sobre todo, clave para la prevención de muchos problemas de salud", no era una idea compartida por sus "colegas" de profesión.

En todo este tiempo, la especialista vizcaína ha coordinado encuestas nutricionales poblacionales a nivel local, regional y estatal y ha contribuido a la investigación en el campo de la obesidad, hábitos alimentarios, intervenciones comunitarias con diferentes colectivos, intervenciones en medio escolar y guías alimentarias.