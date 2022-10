Entrevistas PROGRAMA ESPECIAL Miren Vives: "Balenciaga fue totalmente fiel a sí mismo; un revolucionario sin hacer la revolución" Publicado: 21/10/2022 19:07 (UTC+2) Última actualización: 21/10/2022 19:07 (UTC+2) "Un modisto debe ser arquitecto de la forma, pintor para el color, músico para la armonía y filósofo para la medida”, decía Cristóbal Balenciaga. 'Distrito Euskadi' se traslada al Museo que custodia su legado en Getaria. Escuchar la página Escuchar la página

En una colina que domina la villa gipuzkoana de Getaria se encuentra el Museo Cristóbal Balenciaga. El Palacio Aldamar, un edificio del siglo XIX, fue el espacio elegido para preservar e incrementar las colecciones del célebre diseñador y hacerlas más accesibles y abiertas.

En palabras de Miren Vives, directora del Museo, si algo define a Balenciaga es "la pureza, el rigor, el trabajar con muchísimo detalle". Era un diseñador que hacía gala de su "consistencia". Frente al constante cambio de la moda actual, el diseñador y modisto gipuzkoano "modelo tras modelo, colección tras colección, año tras año" se mantenía "fiel a sí mismo"; "se permitía el lujo de seguir ahondando en su propio mundo e ir, poco a poco, haciéndolo evolucionar". Con su dominio de los materiales y de las diferentes técnicas, Balenciaga buscó siempre "simplificar y realizar sus diseños con el mínimo posible de costura y de distracción". Además, en una época en la que todo estaba "muy medido y encorsetado", él apostó por la naturalidad como base de la elegancia.

La colección de fondos

En su inauguración, en junio de 2011, Cristóbal Balenciaga Museoa contaba con "2000 o 2500 referencias, y ahora tenemos más del doble, más las referencias que no son puramente textiles; porque las colecciones no son solo vestidos o complementos, también documentación, bocetos, réplicas exactas..."

Más del 90% de los fondos provienen de donaciones, apunta Miren Vives. "Para nosotros cualquier aportación que no esté ya en la colección es interesante; no importa su estado de conservación, porque si su utilización directa en exposición no es posible, siempre nos va a enseñar algo".