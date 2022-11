Entrevistas POLÍTICA "Probablemente no había persona mejor que Felipe González para llevar las riendas del país en 1982" Publicado: 09/11/2022 18:36 (UTC+1) Última actualización: 09/11/2022 18:36 (UTC+1) Sergio del Molino novela la vida y labor política del líder del PSOE desde los años 70 y hasta la actualidad, su papel durante la Transición, su liderazgo como presidente del Gobierno, sus propuestas políticas y económicas y su presunta responsabilidad en la trama de los GAL. Escuchar la página Escuchar la página

"En una situación tan delicada, tan comprometida como la que estaba España en el otoño de 1982, probablemente no había una persona mejor en aquel momento para llevar las riendas del país". Es la conclusión, testimonios y datos en mano, que saca el escritor Sergio del Molino, tras analizar la trayectoria política y la relevancia histórica de Felipe González para un país que dio el salto del franquismo a la democracia en un tiempo casi récord. 40 años después del primer triunfo del PSOE en unas elecciones generales, Un tal González ahonda en la personalidad de un líder carismático, "de proverbial crueldad, capaz de romper cualquier relación si creía que el proyecto político lo exigía, y de tomar medidas difíciles sin despeinarse".

De su decisión de devaluar la peseta y subir la gasolina al día siguiente de llegar a la Presidencia del Gobierno, a los Pactos de Moncloa, pasando por la ruptura radical de su amistad con quien fuera uno de sus principales valedores, Nicolás Redondo, entonces líder del sindicato UGT, que llevaría al país a la huelga de 1988. "En esa incomprensión entre los dos es donde reside la clave de una de las fracturas más importantes que se han vivido en la democracia española, y probablemente una de las rupturas que ha permitido que la democracia se consolide, y que no acabe siendo una especie de cleptocracia o de democracia tutelada".

Espacio también para los GAL, uno de los episodios más sombríos de la era González, y que llevó a la cárcel al ex ministro del Interior José Barrionuevo y el ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera. Dos personajes políticos que, asegura, "se sienten olvidados y con una situación de injusticia". "Ellos consideran que actuaron de forma patriótica y no entienden ni asumen el reproche de la sociedad española", explica.