Distrito Euskadi DISTRITO LEGAL "La Ley de solo sí es sí es buena porque tiende a la prevención y la sensibilización" Publicado: 22/11/2022 18:18 (UTC+1) Última actualización: 22/11/2022 18:40 (UTC+1) Las abogadadas Susana Sucunza, integrante de la Asociación de Derecho Colaborativo de Euskadi y Amaia Uskola analizan las claves de esta polémica ley que genera controversia en torno a rebajas de las condenas por violencia de género y a los criterios a seguir en cada caso.

Las abogadas Susana Sucunza, integrante de la Asociación de Derecho Colaborativo de Euskadi y Amaia Uskola abordan la polémica que ha desatado la Ley de 'solo sí es sí' en torno a las rebajas de condenas a agresores sexuales. Ambas profesionales del derecho coinciden en señalar que nos encontramos ante una ley, según las letradas, brillante. "Estamos de acuerdo en que esta es una ley muy buena que tiende a la prevención y a la sensibilización, a cambios de estructura de educación, que abre nuevos protocolos. Se puede hacer mucha fuerza en el cambio de pensamiento sobre cuestiones de género. Es una ley muy protectora hacia las mujeres en particular. Deberíamos quedarnos con una lectura favorable y con que hay sentencias que no se van a volver a dictar" explica Amaia Uskola.

Susana Sucunza insiste en que es importante no quedarse con los titulares que apuntan a que las penas por violencia de género se han rebajado. "No en todos los casos es así. Hay varios supuestos en los que se ha elevado la pena, por ejemplo en todo lo que tiene que ver con acoso sexual en centros de trabajo y educativos o cuando recibes una imagen digital de contenido sexual si esta se reenvía sin la autorización de la persona que sale esto es un delito. No nos quedemos con el titular. Ahora cuando se habla de agresión sexual, la horquilla se ha ampliado". Sobre el debate político que la Ley de 'solo sí es sí' "debería haber un Pacto de Estado para que no se usen este tipo de temas en el debate político. Con estos temas no se juega", concluye Amaia Uskola.