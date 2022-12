Distrito Euskadi Mercado de Navidad “Solo tenemos un deseo para esta Navidad: que acabe la guerra ya” Publicado: 07/12/2022 19:58 (UTC+1) Última actualización: 07/12/2022 19:58 (UTC+1) Nos acercamos a las casetas de Navidad de Donostia, y charlamos con quienes están en la caseta solidaria dedicada a Ucrania. Ludmila, Elena y Oksana nos cuentan cómo será esta Navidad que pasarán lejos de los suyos, y el esfuerzo que están haciendo por integrarse en Euskadi, mientras dure la guerra Escuchar la página Escuchar la página

El Paseo de Francia de Donostia vuelve a congregar a las casetas de Navidad, que este año son 57. En ellas podemos degustar todo tipo de dulces típicos de esta época, o comprar adornos y regalos hechos a mano.

Distrito Euskadi se pasea por este mercado de Navidad, que huele a garrapiñadas, velas perfumadas y churros, pero nos centramos en la caseta solidaria, dedicada a Ucrania, donde encontramos a Ludmila, Elena y Oksana.

Elena y Oksana son refugiadas y llegaron a Euskadi en mayo, pero su familia, sus padres y hermanos siguen allí. "Mi padre tiene 82 años, está solo en Kiev, y vive a 10 grados en casa" nos dice Elena. Ludmila, que lleva cerca de 20 años aquí, añade "en casa de mi hermano viven a 5 grados, y mi madre no quiere salir de su país, dice que allí está su hogar, y no saldrá a no ser que la guerra la obligue".

Terminamos la charla escuchándolas cantar un villancico ucraniano, muy especial para ellas: Shchedryk, compuesto en 1916 por el compositor ucraniano Mikola Leontóvich.