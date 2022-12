Entrevistas LEY TRANS Carla Antonelli: "Queda claro que este año en el bombo de la Lotería no entra la bola de la transfobia" Publicado: 15/12/2022 18:40 (UTC+1) Última actualización: 15/12/2022 18:40 (UTC+1) La activista asegura que el rechazo de la enmienda socialista para judicializar el cambio de nombre y sexo en los menores prueba que "nos han vendido una gran mentira para intentar hacerla verdad" y que "cualquier batalla contra los derechos de las personas está destinada a ser perdida". Escuchar la página Escuchar la página

La activista Carla Antonelli celebra "el triunfo de la razón". La Ley para la Igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI se votará en el Congreso el 22 de diciembre. "Estaba escrito. Cualquier batalla contra los derechos de las personas está destinada a ser perdida", asegura, en alusión a las trabas a las que ha sido sometido la normativa, y en especial, a la enmienda del PSOE para que los menores de entre 14 y 16 años necesitaran aval judicial para poder cambiar el nombre y el sexo en el DNI. La enmienda no ha salido adelante en la Comisión de Igualdad del Congreso y la conocida como Ley trans llega intacta a la votación final. "Queda claro que este año en el bombo (de la Lotería de Navidad) no entra la bola de la transfobia", aplaude Antonelli.

La postura socialista sobre la judicialización de los menores llevó a la Antonelli a abandonar el partido, que no el socialismo, matiza. Ni mucho menos el activismo en el que lleva militando desde 1977. "Lloré por las infancias y las adolescencias" porque "se pretendió una involución dentro de la evolución" y porque los ataques contra la ley "no reflejan el sentir de la población de este país". "Nos han vendido una gran mentira para intentar hacerla verdad", apunta. Considera, de hecho, que los constantes atrasos en la tramitación de la normativa no respondían a una cuestión ideológica, sino a un intento de prorrogarla hasta las elecciones de 2023.

Nos pide Carla Antonelli, asimismo, "no caer en la trampa" del sector del movimiento feminista que ve en la ley el borrado de los derechos de las mujeres y una instrumentalización de la infancia. "Cómo el 0,02 de la población va a borrar al 51% de la población!", ironiza parafraseando a la feminista referencial Amparo Rubiales. Y recuerda también cómo el discurso del odio contra el colectivo trans en las redes sociales se ha disparado. "Nos acosan en las redes", subraya. Los datos de agresiones contra el colectivo LGTBI lo evidencian: han crecido un 67% en 2021.