Entrevistas ENTREVISTA Joseba Arguiñano: "Historias a Bocados fue para mí un regalo" Publicado: 29/12/2022 18:56 (UTC+1) Última actualización: 29/12/2022 18:57 (UTC+1) El repostero y cocinero compagina su trabajo en el obrador de Zarautz con la televisión. En ETB lo podemos disfutar por partida doble, con Historias a Bocados y Sukalerrian. Este año ha publicado su primer libro de recetas: "Cocina con Joseba Arguiñano" Escuchar la página Escuchar la página

Para Joseba Arguiñano este ha sido un buen año. Continua haciendo televisión en ETB y saboreando todo lo que esta profesión le proporciona. "Historias a Bocados" ha sido el programa que le ha dado a conocer y con el ha descubierto rincones y paisajes que no conocía "Historias a Bocados fue para mí un regalo. Ir de pueblo en pueblo probando la gastronomía de cada lugar me ha enriquecido mucho y me ha enseñado a valorar lo que tenemos más cerca", apunta Arguiñano.

Por otro lado el cocinero zarautztarra ha publicado su primer libro titulado "Cocina con Joseba Arguiñano", una recopilación de las recetas que se han ido ideando y creando en su obrador y en los platós de televisión "Me ha hecho mucha ilusión publicar el libro. Las recetas salen a raiz de lo que hacemos en televisión y en el obrador. Llevo al libro todas esas recetas que estamos creando y casi sin querer estás creando el libro. Nos hemos dado cuenta de que esto es un sin fin. Te puede dar la sensación de que las recetas se acaban, pero no, porque van surgiendo nuevos alimentos y especias para seguir inventando nuevas recetas"