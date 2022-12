La Mirada de Antonio Altarriba CINE Tras bambalinas de un cine Publicado: 30/12/2022 18:58 (UTC+1) Última actualización: 30/12/2022 18:58 (UTC+1) Como en la película Cinema Paradiso, Antonio Altarriba y Adrián Nicolau se cuelan dentro del cine Florida, en Vitoria-Gasteiz, para descubrir cómo se recibe y se proyecta una película hoy en día. Escuchar la página Escuchar la página

Las salas de cine han cambiado mucho desde que, en 1895, Louis y Auguste Lumière realizaron la primera proyección pública en un café parisino. Tanto es así que, a día de hoy, ya no existe el oficio de proyeccionista. La figura de esa persona que cambiaba las películas de celuloide y revisaba que la proyección funcionase sin incidencias ha sido sustituida por un proceso automatizado y programado a través de ordenadores. Sin embargo, eso no quiere decir que no exista un responsable de proyección en las salas de cine que programe las películas.

Para conocer más a fondo como se recibe y proyecta hoy en día una película, nos colamos en las tripas del cine Florida de Vitoria-Gasteiz. Ahí nos reciben Irune García Ibáñez, gerente del cine, y Juan Manuel Ferrer, jefe de personal.