ENTREVISTA Maria Nicolau: "Hemos perdido la capacidad de dialogar con los ingredientes" Publicado: 02/01/2023 19:19 (UTC+1) Última actualización: 02/01/2023 19:59 (UTC+1) "Cocina o Barbarie" es el título del libro con el que la cocinera María Nicolau nos invita a ser más conscientes de lo que comemos y nos anima a tomar las riendas de nuestro menú diario. Lleva 25 años delante de los fogones reflexionando sobre lo necesario que es alimentarse bien.

La autora del libro "Cocina o Barbarie" no plantea un libro de recetas al uso. Su propuesta es una declaración de principios en defensa del acto de comprar nuestros alimentos y prepararlos. Nada que no hicieran nuestros antepasados. Maria Nicolau no admite la falta de tiempo o el cansancio como excusas para no hacer la comida o invertir menos tiempo en comprar materias primas. "Hacer un caldo lleva tres minutos. Luego está el tiempo que requiere el cocinado. Poner un caldo a hervir no es nada. No te lleva tiempo. Echas los ingredientes y cubres la cazuela. Nadie te manda estar delante de esa cazuela viendo como se hace. Puedes pasear al perro o ver una serie mientras tanto".

Detrás del acto de cocinar hay mucho más que eso: la selección de los productos, la planificación económica del hogar, la experiencia familiar, la individual. Tanta gente a lo largo de milenios pensando, acumulando conocimiento y ciencia no puede caer en saco roto. "Hay un gran tema a poner sobre la mesa: si no cocinamos en casa se pierde ese olor de cada casa Dentro de 40 años nuestros hijos se llevaran una barrita de Pescanova a la nariz y pensarán que Pescanova es su abuela. Para mí los pulpitos encebollados de la abuela Juanita son los que me retrotraen al pasado. Es como la magdalena de Proust. El sabor es una manera instantánea de invocar a nuestros seres queridos".

El libro cuenta con un prólogo escrito por Daviz Muñoz y un epílogo de Josep Roca. Dos aportaciones excepcionales para el debut literario de esta cocinera catalana que se ha convertido en un auténtico fenómeno editorial.