Iban Garcia: "Todo empezó como un juego cuando tenía 11 años" Publicado: 18/01/2023 19:30 (UTC+1) Última actualización: 18/01/2023 19:30 (UTC+1) El joven Iban Garcia es una persona muy activa en redes sociales. Se ha convertido en un influencer de éxito gracias a su desenfado, alegría y frescura. Asegura que aunque desde fuera no lo parezca, detrás de todo lo que vemos hay mucho trabajo.

Nació en 1977 y con apenas 11 años Iban Garcia empezó a subir videos a la red. En un principio no quería que en su casa lo supieran. Pero su madre empezó a sospechar algo cuando le escuchaba hablar solo al otro lado de la puerta de su habitación. "Me daba vergüenza. A ver como le explicaba yo a mi ama que era youtuber. La verdad es que se lo tomó muy bien". Hasta el punto de que con el tiempo Maite Azpiazu, su madre, se ha convertido en colaboradora habitual de algunos de los videos y compañera de pódcast. Las ocurrencias de este joven youtuber suscitan gran interés. Las cifras que acompañan a sus publicaciones hablan por si solas: 1,6 millones de seguidores en TikTok, 286.000 suscriptores en YouTube y 140.000 seguidores en Instagram.

Este joven que ha ido ganando popularidad por sus divertidos retos virales hace hincapié en el esfuerzo que este tipo de trabajo requiere."Siempre digo que el dinero no cae del cielo. Es un trabajo que hay que hacer con ganas y fuerza. Yo siempre he sido una persona tirada para adelante. Para mí esto empezó como un pasatiempo. No sabía que había un público interesado por mi contenido. Siempre me gustó hacer el circo".