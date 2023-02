Entrevistas VIOLENCIA DE GÉNERO Igualdad a todos los niveles: El camino para "erradicar la violencia hacia las mujeres" Publicado: 03/02/2023 19:08 (UTC+1) Última actualización: 03/02/2023 19:28 (UTC+1) La directora del Centro Penitenciario de Bizkaia y coordinadora de la comisión de igualdad del Colegio Oficial de Psicología de Bizkaia, Vicenta Alonso, pide poner en el centro de "todos nuestros debates" a las víctimas de violencia de género, reconociéndolas y reparándolas "adecuadamente". Escuchar la página Escuchar la página

La violencia contra las mujeres "responde a la necesidad del agresor de mantener el control y el dominio sobre la víctima". Un diagnóstico claro y sin ambages, el que realiza Vicenta Alonso, que asegura que "hasta que no consigamos igualdad a todos los niveles, difícilmente podremos erradicar la violencia hacia las mujeres". Afirmaciones y también preguntas las que plantea la coordinadora de la comisión de igualdad del Colegio Oficial de Psicología de Bizkaia, al cuestionar en voz alta el motivo por el que "no estamos llegando a esos hombres que todavía se consideran con la legimitad de poder acceder al cuerpo de una mujer cuando ellos quieren, no respetando los mínimos derechos de libertad y autonomía de esas mujeres". Sobre los debates públicos que se generan cuando se propone y aprueba una ley en el ámbito de la lucha contra la violencia de género, como por ejemplo la llamada ley del 'sólo sí es sí', Alonso tiene claro que con las polémicas que se suscitan en ese contexto, "lo único que estamos haciendo es dañarles más", en relación a las víctimas.

Identificar la violencia contra las mujeres en los primeros estadios en que se produce es uno de los retos que hay que perseguir, según argumenta la psicóloga Berta Elorriaga, quien trabaja directamente con víctimas que sufren este tipo de vulneración de los derechos humanos. "Violencia machista y violencia de género es mucho más que esa tan intensa que todos reconocemos y vemos. Empieza mucho antes", asegura. Y sobre el ciclo y los comportamientos que esa violencia encubre, establece que "es un patrón que se va repitiendo". En una primera fase, añade Elorriaga, "se acumula la tensión. Ella se echa la responsabilidad de que la pareja vaya bien. Y de repente, pasa algo que a él le molesta. Y viene la explosión. Al principio él se da cuenta, pide perdón y viene de nuevo la luna de miel. Con el tiempo se va acortando este ciclo de acumulación de tensión, explosión, luna de miel. La frecuencia cada vez es mayor y las explosiones son más fuertes", sentencia Elorriaga.

Denunciar la violencia contra las mujeres es una responsabilidad de toda la sociedad, aunque Vicenta Alonso advierte que "a nivel institucional, esos mensajes que todos y todas lanzamos a las mujeres y a las víctimas de que tienen que denunciar, yo creo que tienen que ir acompañados de una garantía de protección, porque cuando se inicia el proceso de la denuncia, se inicia un proceso largo, duro y difícil para la víctima". En este sentido, Alonso tiene claro que "tenemos que estar a la altura, acompañándola, protegiéndola, reparándola y tenemos que estar muy seguros de que cuando la animamos a denunciar, le vamos a poder garantizar que vamos a estar ahí".