Entrevistas ECONOMIA "Las grandes empresas tienen todo a favor, las pequeñas todo en contra; hay que nivelar el campo de juego" Publicado: 15/02/2023 20:03 (UTC+1) Última actualización: 15/02/2023 20:03 (UTC+1) El economista Jan Eeckhout advierte en 'La Paradoja del beneficio' de que el "mercado libre necesita un poco de ayuda" en forma de un árbitro regulador que permita competir con las empresas dominantes y monopolísticas del mercado de forma equitativa. Escuchar la página Escuchar la página

El economista Jan Eeckhout. Fuente: Distrito Euskadi 21:17 min

"Si las empresas dominantes no pudieran apisonar tanto y no pudieran ejercer esta posición tan dominante, tendrían que cambiar cómo contratan a la gente y cómo compiten con las pequeñas, y eso tendría un efecto saneador en la economía". Para el economista y profesor en la Universidad Pompeu Frabra Jan Eeckhout, que exista un puñado de empresas dominantes en el mercado tiene repercusiones muy claras y que trascienden más allá del ámbito laboral. Es decir, no solo porque permite a estas empresas ofrecer salarios más bajos a sus empleados a pesar de sus enormes beneficios, sino porque se genera un "círculo vicioso entre el poder del mercado y el poder político". "Cuando generas una posición dominante de mercado generas beneficios que puedes utilizar para influenciar en política buscando normativas que te sean favorables y no toquen tu nicho de mercado; y eso genera a su vez más poder económico y otra vez más beneficios...", explica.

Dice Eeckhout que mercado libre necesita "un poco de ayuda". Y así lo explica en su libro La paradoja del beneficio: cómo las empresas exitosas amenazan la economía. Texto didáctico sobre el poder del mercado y los efectos que sobre el empleo tiene que las empresas pequeñas no puedan prácticamente competir con las grandes. "Las grandes empresas tienen todo a su favor y los pequeños todo en contra y tenemos que nivelar el campo", asegura. Un árbitro regulador como ya existe, subraya, en la Unión Europea con respecto al juego competitivo de las compañías telefónicas.

Los trabajadores, los grandes perdedores de las actuales reglas del mercado, que ven cómo sus sueldos se estancan a pesar de aumentar la productividad. "El pastel que está creciendo es muy desigual; se lo llevan las empresas dominantes y el trabajador no ve nada". Lo vemos con los espectaculares crecimientos en las cuentas de resultados de las empresas o en las subidas de sueldos de sus directivos a pesar de la crisis energética y de la inflación. La brecha entre valor producido y sueldo es tal que está permitiendo despidos masivos en gigantes de la distribución como Amazon y en las tecnológicas Microsoft, Meta o Google. Goteo de despidos, dice, a modo preventivo, "temiendo una recesión". "Para evitar pérdidas de beneficios, despiden", apunta.