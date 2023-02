De Tripas Corazón PSICOLOGÍA ¿Es el sexo un derecho? EITB Media Publicado: 20/02/2023 18:59 (UTC+1) Última actualización: 21/02/2023 07:42 (UTC+1) A raíz del discurso del actor Telmo Irureta en la gala de los Goya, la psicóloga y sexóloga en Gurenduz, Ziortza Karranza, analiza la sexualidad de las personas con diversidad funcional y el papel de los asistentes sexuales. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Ziortza Karranza | Distrito Euskadi. 12:00 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

"Las personas con discapacidad también existimos y follamos", reivindicó el actor Telmo Irureta tras recibir el Goya a mejor actor revelación. Las palabras del intérprete de La consagración de la primavera fueron muy controvertidas, con críticas que le recriminaban al actor donostiarra que el sexo no es un derecho.

Para Ziortza Karranza, psicóloga y sexóloga en Gurenduz, las palabras de Telmo Irureta fueron las adecuadas, ya que todavía queda por visibilizar que las personas con discapacidad también tienen "cuerpos deseables y deseados". En ese sentido, Karranza reivindica que va siendo hora de normalizar que las personas con diversidad funcional también tienen deseos sexuales. Además, recuerda que el sexo va mucho más allá del coito y de las partes genitales, por lo que una persona puede disfrutar con muchas partes de su cuerpo.

En cuanto a si el sexo es un derecho o no, la sexóloga subraya que, sí que puede plantearse como un "derecho universal", y destaca el papel de las y los asistentes sexuales. Se trata de una figura que aún no está regulada, y cuyo objetivo, recuerda Karranza, es ayudar a la persona con discapacidad a disfrutar de su propio cuerpo. "No es poder hacer cosas que no podrían hacer con su propio cuerpo; es decir, una persona a sí misma no se puede practicar una felación, entonces un asistente no las practicaría, pero si facilitaría lo que la persona puede hacer con su cuerpo", explica. Es precisamente esa línea roja la que separa la asistencia sexual de la prostitución, ya que en la primera no existe ese derecho a "poder disfrutar del cuerpo de la otra persona".