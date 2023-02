Entrevistas LEY DEL ' SOLO SÍ ES SÍ' Beatriz Rodríguez: "A la víctima hay que protegerla desde el minuto cero, aún no habiendo denunciado" Publicado: 21/02/2023 18:38 (UTC+1) Última actualización: 21/02/2023 19:53 (UTC+1) La abogada guipuzcoana insiste en que aplicar la disposición transitoria quinta para rebajar o no las penas es "un acto de voluntad política de los tribunales", y advierte de que la ley "plantea más medidas de prevención y de extensión de derechos de las que apenas se habla". Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página La abogada guipuzcoana Beatriz Rodríguez | Distrito Euskadi 20:04 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Mientras sigue la polémica y el disenso político en el seno del Gobierno español en torno a la llamada Ley del solo sí es sí, la abogada Beatriz Rodríguez pide redireccionar el foco a la integridad de la normativa porque plantea, asegura, "más medidas de prevención y de extensión de derechos de las que apenas se escucha" hablar. Y eso pasa, dice, por entender que no solo implica una reforma del Código Penal, sino un abanico más amplio de normativas, como la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la ley reguladora del Derecho a la Educación, la Ley General de la Publicidad o la Ley Órganica sobre Derechos y Libertades de los extranjeros y su integración social, entre otras muchas.

Recuerda, en este sentido, cómo en la Ley del solo si es sí se ha redefinido el concepto de consentimiento, de tal forma que la violencia y la intimidación actúan como agravantes y no determinantes para establecer si hubo o no agresión sexual. Pero también que incluye, entre otras medidas, la educación obligatoria en igualdad de género y en educación afectivo-sexual, la tipificación de conductas como el acoso callejero o el reenvío de textos e imágenes con contenidos sexual, la creación de un centro de crisis 24 horas en cada provincia con asistencia integral a víctimas y familiares aún sin haber denunciado, o la asistencia jurídica gratuita a todas las víctimas sexual con independencia de sus ingresos. Lo importante, insiste Beatriz Rodríguez, es "proteger a la víctima desde el minuto cero aún no habiendo denunciado".

Proteger desde el principio y dotar con medidos económicos y personales especializados a todos los protocolos contemplados en la nueva normativa. Y especialmente, "poner el foco en la prevención y en la sensibilización contra la violencia sexual". Y es que, insiste Rodríguez, hasta ahora se ha puesto en la rebaja de penas y excarcelaciones olvidando que durante la elaboración de la normativa no se puso sobre la mesa "ningún informe que alertara de la posibilidad de revisión de las penas mínimas". La divergencia, explica, está en la aplicación o no de la disposición transitoria quinta. Y eso, asegura, "es un acto de voluntad política" y de "responsabilidad". Recuerda, asimismo, que de los 23 recursos de casación presentados ante el Tribunal Supremo contra 23 sentencias por delitos sexuales, en 14 de ellos se ha mantenido la pena inicial, y que solo en 9 se ha rebajado. En muchos casos, además, esa rebaja ha supuesto adelantar unos meses la libertad condicional o la concesión del tercer grado.