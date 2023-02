De Tripas Corazón PSICOLOGIA “Está bien tener una actitud positiva, pero también es importante poder tener una actitud no tan positiva” Publicado: 27/02/2023 19:35 (UTC+1) Última actualización: 27/02/2023 19:35 (UTC+1) Ziortza Karranza, psicóloga y sexóloga en Gurenduz, considera que el “positivismo tóxico” es una corriente peligrosa porque, en el fondo, lo que estamos haciendo es negar emociones que forman parte de nosotros. Escuchar la página Escuchar la página

"Cualquier intento de escapar a lo negativo, de evitarlo, aplastarlo o silenciarlo solo resulta contraproducente. Evitar el sufrimiento es una forma de sufrimiento". Esta cita del escritor estadounidense Mark Manson es nuestro punto de partida para preguntarle a Ziortza Karranza, psicóloga y sexóloga en Gurenduz, sobre el positivismo tóxico. Una corriente, explica Karranza, que busca promover todo el rato un "aparente bienestar", y rechazar emociones como tristeza o enfado por considerarlas algo "negativo".

El problema de esta actitud, destaca la psicóloga, es que estamos dando la espalda a emociones que forman parte de nuestro día a día. "Claro que está bien tener una actitud positiva en algunos momentos, pero también es importante poder tener una actitud no tan positiva", subraya. En ese sentido, Ziortza Karranza hace un llamamiento a dejar espacio a esas emociones y evitar invalidar a quien se siente triste o enfadado. "Esto genera mucha presión y genera también que la persona se sienta aislada emocionalmente porque cree que eso que está sintiendo no está bien", afirma. Por ello, recuerda, hay que intentar evitar mensajes que estén dirigidos a evadir la realidad, porque "las emociones no cambian porque tengamos un botón" que nos permita apagar nuestro cerebro.