Ángel Olaran: "¿Quién se hace cargo de que hayan matado a 600.000 personas en Etiopía?" Publicado: 01/03/2023 20:51 (UTC+1) Última actualización: 01/03/2023 20:51 (UTC+1) El misionero Ángel Olaran y la etíope Regat Lula visitan Distrito Euskadi para hablarnos de las consecuencias que la guerra de Etiopía ha supuesto para la región de Tigray, y para recaudar fondos para su misión en Wucro. La guerra ha terminado, pero ahora tienen que construir un futuro

El misionero Ángel Olaran y la etíope Regat Lula en estudios de Radio Euskadi 20:09 min

La guerra de Tigray, en Etiopía, estalló en noviembre del 2020, y pilló al misionero hernaniarra Ángel Olaran en Euskadi. No fue fácil volver a su Misión de Saint Mary,en Wucro, pero lo consiguió, y ha sido testigo de dos años de cruenta guerra que ha dejado miles de víctimas, violaciones y hambruna en esa región donde reside desde hace más de 30 años.

"Ya no hay tiros, pero nos preocupa saber cómo organizamos el futuro" nos dice el padre Olaran, y añade, "esta es una guerra que no tuvo que empezar, pues no ha habido ningún cambio político en estos dos años, pero ¿quién se hace cargo de que hayan matado a 600.000 personas?"

Olaran no viene solo, lo acompaña la etíope Regat Lula, alguien que llegó a la misión siendo una niña, "dicen que es mi mano derecha, pero yo soy su mano derecha, ella es la inspiradora de los pobres, sin duda ella es mi inspiradora" subraya refiriéndose a ella.

Pero Regat responde diciendo "yo lo aprendo todo de él, eso lo digo de corazón, y trabajo para ayudarle". Ella subraya las terribles consecuencias que la guerra ha tenido para la misión, "no hay comida, no hay medicamento ni ropas, hay gente que toma agua con sal una vez al día".

Por todo ello visitan Euskadi, para pedir ayuda y recaudar fondos con los que seguir trabajando y atendiendo a huérfanos, madres indigentes, víctimas del VIH/SIDA, o a personas ancianas que viven en la Misión Saint Mary de Wucro.