Judith Jáuregui: "El fallo es recurrente en la vida, en la vida del artista y en el arte vivo" Publicado: 02/03/2023 18:25 (UTC+1) Última actualización: 02/03/2023 18:25 (UTC+1) La pianista Judith Jáuregui será una de las protagonistas del festival Musika-Música organizado por el Ayuntamiento de Bilbao con un programa con obras de Schumann, Liszt, Chopin y Schubert.

Judith Jáuregui dio sus primeros pasos en el mundo de la música cuando solo tenía 4 años. Aunque su primera opción fue el violín, al poco tiempo, con 5 años, se enamoró del que sería su compañero de carrera profesional: el piano. Con tan solo 8 se subió por primera vez a un escenario, y, el día que cumplía 12 años, ofreció su primer recital en solitario con una orquesta. "La emoción se me fue a las nubes, y en el segundo movimiento me equivoqué, me perdí y paré. Entonces el director del conservatorio me dio la nota y seguí todo el concierto llorando, y el público llorando conmigo", recuerda. Sin embargo, la pianista afirma que fue positivo "tener ese trauma a los 12", porque este le enseñó a asimilar los errores y a salir de ellos con naturalidad.

Ya a los 15 supo que su futuro profesional pasaba por dominar el piano. Con la mayoría de edad, Judith Jáuregui voló de casa y se trasladó a Múnich, Alemania. Lo recuerda como "un tiempo muy intenso", aunque para un artista, afirma, no hay nada mejor que viajar para enriquecerse profesionalmente. "Fueron tres años realmente fuertes de creación, no solo como pianista, sino cómo solidez de persona", explica satisfecha, ya que es conocedora de que, sin esfuerzo, no hay recompensa.

El 1 de enero de 2008 Judith Jáuregi volvió a España, para, a los pocos días, participar por primera vez en Musika-Música. Desde entonces, no ha faltado a ninguna edición del festival. "Mi historia personal, no solo profesional, está totalmente vinculada a Musika-Música" reconoce. En esta edición, Jáuregi interpretará obras de Schumann, Liszt, Chopin y Schubert en el Palacio Euskalduna Jauregia. Su elección está vinculada, explica, "con esa poesía romántica" que caracteriza a estos autores.