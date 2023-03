Entrevistas LITERATURA “No se puede hacer buena historia sin contar con las mujeres” Publicado: 07/03/2023 18:44 (UTC+1) Última actualización: 07/03/2023 19:34 (UTC+1) El libro de lectura fácil 'Euskal Herriko 40 emakume. Egon ginen, izan ginen', con textos de la historiadora y escritora Cira Crespo y las ilustraciones de Elena Ciordia, rescata a mujeres vascas olvidadas por la historia. Escuchar la página Escuchar la página

Después de publicar en 2020 La historia de Euskal Herria a través de sus mujeres con Txalaparta, la historiadora y escritora Cira Crespo y la ilustradora Elena Ciordia vuelven a rescatar del olvido a mujeres vascas con Euskal Herriko 40 emakume. Egon ginen, izan ginen. El libro, editado por Ediciones Beta, recoge cronológicamente las historias de 40 mujeres referentes en distintos ámbitos: escritoras, periodistas, pedagogas, dramaturgas, pintoras, fotógrafas, ilustradoras, cocineras, etc.

Se trata de un ejemplar de lectura fácil, con el objetivo de que la edad o capacidad lingüística no sean una barrera para quien quiera conocer sus historias. "Hemos querido hacer un libro que sea muy atractivo. Queríamos que las ilustraciones fueran potentes, muy atractivas y con colores vivos, para ayudar a atraer la atención del lector", explica Elena Ciordia. El idioma, el euskera, fue clave en la elección del formato del libro, añade Cira Crespo, porque en las lenguas minoritarias hay mucha menos costumbre de leer. En ese sentido, anima a todos aquellos y aquellas que no estén acostumbradas a leer en euskera a empezar con este libro, ya que el formato es sencillo de leer, pero "el contenido no es para niños".

Desde las primeras páginas, además, las autoras han querido subrayar el nexo de unión que históricamente han tenido las mujeres con la lectura. "No sabemos por qué, pero siempre hemos estado allí, leyendo, y hoy en día se puede ver perfectamente en los clubs de lectura", revindica Crespo. La historiadora también ha querido recordar que muchas de las mujeres que aparecen en la obra han sido olvidadas y que, en ese trabajo de reconstrucción de la historia, deberíamos darle más importancia a recuperar sus obras.