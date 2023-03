Distrito Euskadi Maestro de la cocina Hilario Arbelaitz: “Cuando empecé a trabajar en ‘Zuberoa’ no sabía ni freir un huevo” Publicado: 08/03/2023 15:42 (UTC+1) Última actualización: 08/03/2023 15:43 (UTC+1) Hilario Arbelaitz se ha jubilado y ha cerrado el restaurante familiar ‘Zuberoa’ en el que también trabajaban dos hermanos, Eusebio y Joxe Mari que igualmente pensaban en retirarse. Tras el cierre, Arbelaitz está recibiendo decenas de homenajes. El último, el que ha organizado Basque Culinary Center. Escuchar la página Escuchar la página

Hilario Arbelaitz se ha jubilado y ha cerrado el restaurante familiar 'Zuberoa'. De esta manera, ha concluido el ciclo de un negocio familiar que comenzó la madre como un merendero y que gracias a Hilario se convirtió en un referente de la nueva cocina vasca sin perder, eso sí, la tradición.

Desde su retirada en diciembre, Hilario ha recibido infinidad de reconocimientos y homenajes. El último ha sido el que ha organizado Basque Culinary Center, la entidad que el cocinero de Oiartzun contribuyó a crear.

En ese encuentro-homenaje en el que han tomado parte amigos, discípulos, chefs como Pedro Subijana, Martin Berasategi, Elena Arzak o Eneko Atxaga también ha estado, como no, el propio Hilario que ha rememorado sus inicios, el primer día en 'Zuberoa' después de que su ama María les pidiera a los hermanos que dejaran de estudiar para empezar a cocinar. "Empecé con una incertidumbre total", reconoce Hilario, "no tenía ni idea sobre cocina, no sabía ni freir un huevo. Empecé de cero". Hilario anima a quienes empiezan a acudir a las escuelas de cocina y a ver restaurantes. "Yo visité 'Iturria' en Ainhoa, en Iparralde y aquello me abrió los ojos".

Hilario afronta este tiempo de homenajes con gusto y con tranquilidad. Además, ahora hora duerme más. "Han sido 52 años en los que llegaba tarde a casa y cuando estaba en la cama, pensaba en el día siguiente. Ahora, si me despierto, es para darme la vuelta y seguir durmiendo".

Hilario ha estado acompado por el director general de Basque Culinary Center, Joxe Mari Aizega que ha destacado "la humildad" del chef de Oiartzun y por Aizpea Oihaneder, responsable de Xarma Cook & Culture, discípula en 'Zuberoa' que ha recordado a la madre y la tía de Hilario. "Cuando yo llegaba a la cocina, allí estaban ellas, preparando caldos, como dos hechiceras".