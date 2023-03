La Mirada de Antonio Altarriba CIENCIA “No es nada fácil ser una mujer, y mucho menos una mujer científica, en Nigeria” Publicado: 10/03/2023 19:30 (UTC+1) Última actualización: 10/03/2023 19:30 (UTC+1) Gloria Dada y Charlotte Ndiribe son dos científicas nigerianas que participan en el programa “Ellas Investigan”, de la Fundación Mujeres por África, gracias al que, durante 6 meses, realizan sus investigaciones en centros españoles. Escuchar la página Escuchar la página

Charlotte Ndiribe, ecóloga, y Gloria Dada, bioquímica.

El programa Ellas Investigan (Science by Women), de la Fundación Mujeres por África, iniciado en 2014, y actualmente en su octava edición, trae a científicas africanas senior a investigar en centros españoles en estancias de seis meses. Euskadi es la comunidad con más centros colaboradores, un total de 7, y ha recibido hasta el momento a 35 investigadoras, que buscan avanzar en sus investigaciones para después aplicar los resultados en sus respectivos países.

Recientemente, la Fundación Mujeres por África ha inaugurado el Aula Now is Africa, en el centro de la UNED en Vitoria-Gasteiz. Un espacio donde se pretende dar visibilidad a mujeres científicas africanas, cuyas investigaciones han sido silenciadas. En la primera actividad de la sala, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el alumnado de 3º de la E.S.O. del Instituto Koldo Mitxelena ha participado en un nuevo proyecto pedagógico: "Science by Women, a los Instis". En el mismo, dos mujeres científicas africanas del programa, han conversado con los jóvenes para enseñarles que la ciencia no entiende ni de raza, ni de género. Ellas son Gloria Dada, bioquímica, y Charlotte Ndiribe, ecóloga, quienes están realizando sus estancias en el Instituto de Salud Carlos III y DeustoTech, respectivamente.