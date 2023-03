Entrevistas LITERATURA Julia Navarro: "Milito en lo políticamente incorrecto" Publicado: 13/03/2023 18:42 (UTC+1) Última actualización: 13/03/2023 18:42 (UTC+1) La periodista y escritora de libros de éxito como 'La biblia de barro' o 'Díme quien soy' rompre su habitual registro narrativo para poner en valor las hisotrias de mujeres que no han sido suficientemente reconocidas a lo largo de la historia y cuyos nombres han sido silenciados. Escuchar la página Escuchar la página

La escritora Julia Navarro ha publicado un nuevo libro con el título 'Una historia compartida'. Con ellos, sin ellos, por ellos, frente a ellos", un relato muy personal donde la autora ha querido reivindicar a mujeres reales y ficticias sin olvidar el papel de los hombres que estuvieron cerca de ellas. En esta ocasión, la autora de novelas como "La Hermandad de la Sábana Santa" ha optado por una propuesta en la que ha querido hacer un repaso a lo largo de la historia de esas mujeres que dejaron huella por sus aportaciones en el ámbito de la literatura o de la ciencia.

Para la periodista y escritora Julia Navarro, la clave del olvido de algunos de esos nombres está en los libros de texto: "Creo que los ministros y consejeros de cultura tienen pendiente una revolución. Deben llevar a los libros de texto los nombres de esas mujeres que hicieron historia y no son nombradas. De lo contario, se nos estaría contando una historia incompleta". Julia Navarro se muestra contraria a las políticas de cancelación y la reescritura de obras con parámetros actuales y pide que "a mí que no me cambien una coma. Nadie tiene derecho a reescribirte y menos cuando ya estás muerto". 'Una historia compartida' llega en un tiempo en el que su autora dice sentirse más libre que nunca. Por esta razón, ha decidido que "soy una mujer mayor para ser políticamente correcta. Me permito el lujo de decir todo lo que quiero. Hay un retroceso en la libertad de expresión por miedo a ofender. No quiero participar de eso. Así que milito en lo políticamente incorrecto"