Distrito Euskadi TELEVISIÓN Félix Linares, el periodista que sedujo al público en horario estelar con 'La Noche de…' durante 28 años Publicado: 15/03/2023 19:20 (UTC+1) Última actualización: 15/03/2023 19:20 (UTC+1) El comunicador, ligado a EITB durante su dilatada carrera, pone fin a su andadura televisiva tras 1500 capítulos, en el canal ETB2 ininterrumpidamente desde 1995. "Esto es lo que ha pasado y ha sido fantástico", han sido las palabras de Linares en el programa 'Distrito Euskadi' de Radio Euskadi.

Ha presentado un programa considerado como uno de los buques insignia de ETB durante casi tres décadas, en horario de máxima audiencia, con gran fidelidad por parte del público. Los datos de 'share' y el reconocimiento a su labor profesional comentando los pormenores de las películas cada martes por la noche, han encumbrado a Félix Linares como uno de los grandes comunicadores vascos de todos los tiempos. No sólo eso, sino que se ha convertido en "el presentador y el programa que más 'prime time' ha hecho consecutivos" en el ámbito de la televisión en el Estado español, tal y como destaca el Jefe de Programación y Adquisiciones de Contenidos Audiovisuales de ETB, Aritz Galarza. Linares no sólo ha recibido elogios por su faceta profesional, sino por su vertiente humana. En este sentido, Galarza destaca de quien ha sido presentador del icónico programa televisivo 'La Noche de...', que "desde el primer día es un tío que te está escuchando. Es una de las cosas que más he aprendido de esta gran persona. A nivel personal ha sido casi como un padre".

Por su parte, el director de cine Arkaitz Basterra, destaca el cariño que la gente le profesa a Félix Linares. Y de ello da fe tras haber compartido tantos ratos y películas a lo largo de 15 años acudiendo juntos al Festival de Cine de San Sebastián para atender sus obligaciones profesionales . "A Félix le paran en cada esquina. A nadie le hacen tantas fotos como a Félix", apunta Basterra, quien afirma que "yo creo que es la estrella del Zinemaldi".

Otro de los grandes nombres del cine vasco, como es el director Paul Urquijo, autor de películas como 'Errementari' o 'Irati', señala que Félix Linares "para mí es una eminencia. Desde que yo soy crío siempre lo hemos tenido en la tele", en referencia al programa 'La Noche de…'. Y por eso, Urquijo cree que "parte de mi pasión por el cine también ha sido inculcada por él. Siempre que veíamos 'La Noche De…', era una gozada. Escuchar su voz era un umbral para entrar en las películas".

Los seguidores de la trayectoria televisiva de Félix Linares se encuentran por todos los rincones por donde ha pasado el periodista vizcaíno en el desarrollo de su labor profesional. Así, Maite Agote, la responsable del bar Haizea de Donostia, lugar de parada obligatoria para Linares durante sus coberturas en el Festival de Cine de San Sebastián, apunta que "yo soy de las que le escuchaba a él y me iba a dormir". En efecto, gran parte del público que ha seguido el programa 'La Noche de...' de Euskal Telebista, ha empatizado históricamente con la parte previa a la emisión de la película de la semana, cada martes por la noche. En ese prolegómeno, Linares desgranaba todo lo relacionado con la emisión del filme que a continuación se iba a emitir. El 11 de abril de 2023 es una fecha marcada en rojo en la historia de Euskal Telebista y del propio Félix Linares. Ése es el día de la última aparición del periodista bilbaíno al frente de 'La Noche de...'.