Entrevistas CIENCIA Patxuka De Miguel: "Los huesos hablan" Publicado: 16/03/2023 18:41 (UTC+1) Última actualización: 16/03/2023 19:16 (UTC+1) La Doctora en Historia, experta en el campo de osteoarqueología, Patxuka De Miguel, investiga poblaciones del pasado a partir de restos humanos con especial atención en la maternidad y la infancia, ámbitos que conoce bien después de cuarenta años ejerciendo la profesión de matrona. Escuchar la página Escuchar la página

18:44 min

Patxuka de Miguel está feliz y al mismo tiempo desconcertada tras conocer que será una de las personas distinguidas este año con la Cruz Carlos III por su trayectoria científica. Licenciada en Antropología Social y Cultural y Doctora en Historia, ha centrado sus investigaciones en el campo de la osteoarqueología, una disciplina que estudia los restos humanos aparecidos en contextos arqueológicos que permiten aportar más datos sobre una sociedad concreta. Dentro de sus líneas de investigación ha puesto interés en la maternidad y en la infancia, aunque no de forma exclusiva. "Empecé por la paleopatología y luego la vida me llevó hasta ese ámbito, seguramente por mi profesión de matrona. Me abrió los ojos hacia ese campo de la infancia y la maternidad que es de mi máximo interés"

El hallazgo en una necrópolis de los restos de una mujer en estado de gestación tiene para Patxuka el valor del reflejo de la vida y de la muerte y sobre todo "la presencia de restos de mujeres embarazadas es una fuente de conocimeinto. Es conocer el tratamiento funerario de esas mujeres que fallecieron cuando esperaban la vida y por intentar dar continuidad a la especie". Mantiene viva la pasión por abrir una caja, excavar una sepultura y ver las historias de la vida de personas anónimas. "Son historias de gente que no pasarán a la historia, pero sin esos pequeños grupos no estaríamos aquí"