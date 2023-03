La Mirada de Antonio Altarriba SINDROME DE DOWN “Somos capaces de hacer cualquier cosa” Publicado: 24/03/2023 18:58 (UTC+1) Última actualización: 24/03/2023 18:58 (UTC+1) Por el Día Mundial del Síndrome de Down, la asociación Down Araba-Isabel Orbe celebra un acto especial en El Boulevard de Vitoria-Gasteiz bajo el lema 'No somos un estereotipo. Diversos pero iguales'. Escuchar la página Escuchar la página

La asociación Down Araba-Isabel Orbe nació en 1995 fruto de la inquietud de un grupo de padres que querían un futuro mejor para sus hijos con síndrome de down. Su objetivo es lograr la integración social y laboral de estas personas, que, pese a tener diferentes capacidades, no tienen límites. En total, la asociación agrupa a unas 70 familias y a más de 300 personas entre asociadas, voluntarias y colaboradoras.

Para celebrar el Día Mundial del Síndrome de Down, y en el marco de su campaña No somos un estereotipo. Diversos, pero iguales, la asociación ha organizado un acto especial en El Boulevard de Vitoria-Gasteiz para concienciar a la sociedad sobre esta afección. Además, durante 4 días, dos personas de la asociación Down Araba, realizarán sus prácticas laborales en este centro comercial. Hasta el acto nos acercamos para charlar con Maria Tiska Rico, técnico de programas de la asociación, Ane Arenaza, formadora, y Ana Pérez, una de las usuarias que desde hace años demuestra ser capaz de "hacer cualquier cosa".