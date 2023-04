Distrito Euskadi METEOROLOGÍA Conmemoramos el Día Mundial del Arcoíris Publicado: 03/04/2023 19:42 (UTC+2) Última actualización: 03/04/2023 19:42 (UTC+2) ¿Sabías que el arcoíris también puede ser visible durante la noche? Es solo uno de los datos curiosos de este inusual y llamativo espectáculo del que nos habla el meteorólogo de ETB2 Arnaitz Fernández. Escuchar la página Escuchar la página

En el Día Mundial del Arcoíris, Distrito Euskadi no ha podido resistir la tentación de comenzar con Over the rainbow, maravillosa balada escrita para la película El mago de Oz en 1939, y ganadora del premio Oscar a la mejor canción original. Un tema ligado al pianista, compositor, productor y pedagogo neoyorkino Joshua Edelman.

Descubre qué relación une a Edelman con el letrista de Over the rainbow y las curiosidades que en torno a este fenómeno óptico y meteorológico que es el arcoíris nos ha desvelado el presentador de Eguraldia en ETB2, Arnaitz Fernández.