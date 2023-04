Entrevistas Inteligencia Artificial "Es importante pone la IA en el centro del debate y reflexionar" Publicado: 13/04/2023 18:20 (UTC+2) Última actualización: 13/04/2023 19:28 (UTC+2) Más de mil expertos han pedido una moratoria en el desarrollo de la IA. A la firma del magnate Elon Musk o de Steve Wozniak, cofundador de Apple, se une la de Ramón López de Mántaras, profesor investigador del CSIC y director del Instituto de Investigación de Inteligencia Artificial. Escuchar la página Escuchar la página

Empresarios, intelectuales e investigadores han firmado una carta en la que solicitan una moratoria, de seis meses en el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA). Ramón López de Mántaras, profesor investigaror del CSIC y director del Instituto de Investigación de Inteligencia Artificial, es uno de los firmantes, aunque con matices.

Considera una exageración la alarma generada ante la llegada de la IA, porque "ahora mismo tenemos IA muy limitadas; no hay ningún sistema que sea mejor que el ser humano reconociendo imágenes". Confiesa que tuvo dudas sobre si firmar o no, pero que finalmente lo hizo "para poner en el centro del debate todo esto, para que nos paremos a reflexionar sobre la IA". Dice no tener miedo al desarrollo de esta tecnología, aunque llama a estar alerta porque "estos sistemas generan enormes falsedades; no están entrenados para diferenciar lo verdadero de lo falso, y esto me asusta, porque daña la convivencia en la sociedad".

López de Mantarás nos recomienda un poco de 'dieta tecnológica', estar menos pendientes de las tecnologías y recuperar el mundo analógico: "Veo un futuro pesimista. No entiendo cómo se ha permitido que Google o Microsoft tengan más poder que los Estados. Hay que regular en contra de estas grandes corporaciones".