Entrevistas PERIODISMO Xavier Aldekoa: "El Congo es una arteria líquida que podría iluminar toda África" Publicado: 19/04/2023 18:09 (UTC+2) Última actualización: 19/04/2023 18:09 (UTC+2) Tras 21 años como corresponsal en Africa, el reportero Xavier Aldekoa, Premio Ortega y Gasset de Periodismo 2023 en la categoría de cobertura multimedia, ha hecho realidad un sueño de infancia: Recorrer durante más de dos meses el Congo, uno de los ríos más inexplorados del mundo. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Imagen: Xavier Aldekoa 21:19 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Ya en las primeras páginas del libro 'Quijote en el Congo' de Xavier Aldekoa, su autor dice que navegar el río Congo desde sus fuentes hasta el mar, "es probablemente un viaje chiflado, una travesía con aroma de aventura y llena de desventuras por una tierra diversa, remota y brutalmente natural". Asegura que éste ha sido un reto complicado y el viaje que más le ha vaciado. "Soy periodista porque me dejan escuchar", dice Xavier con la seguridad de que no ha tenido tanto un afán de aventura cono de contar historias. Ha sentido muy cerca a esos autores que ya hicieron este viaje: "Yo leía a Reverte y a Conrad, claro que si. He intentado aportar algo diferente. Ojalá lo haya logrado".

Xavier hizo este viaje con un presupuesto bajo, una mochila con lo indispensable (de no más de 8 kilos), un chaleco salvavidas prestado por la ONG Open Arms y un ejemplar de 'El Quijote'. Un kit al que pronto sumó la confianza, que se convirtió en la mejor herramienta frente a la soledad. Cuenta que descubrió un país muy rico en recursos naturales y un río que constituye una auténtica joya y que a diferencia del Nilo, "está solo en un país tanto en su nacimiento, como en su final, lo cual le da un gran poder. El Congo es una arteria líquida que podría iluminar toda África", resume.