Entrevistas CÁRCELES VASCAS La resocialización de las personas presas: Un reto para la sociedad Publicado: 20/04/2023 18:58 (UTC+2) Última actualización: 20/04/2023 19:38 (UTC+2) Andikona Uriarte, profesora de Derecho en la Universidad de Deusto y directora de Hurkoa y Martin Iriberri, capellán de la Cárcel de Donostia y director de Alboan, reflexionan sobre los retos pendientes para fortalecer las pasarelas entre los centros penitenciarios vascos y la sociedad.

Entender que las personas privadas de libertad siguen perteneciendo a la comunidad es solo uno de los muchos retos a los que hay que hacer frente dentro y fuera de las instituciones penitenciarias. Aún quedan cosas por hacer para facilitar el tránsito de un centro penitenciario a la sociedad. Y en este sentido, tanto Uriarte como Iriberri argumentan que el modelo vasco penitenciario tiene margen de mejora.

Ha transcurrido año y medio desde que Euskadi recibiera la transferencia de la ejecución penitenciaria, competencia que permite implementar un nuevo modelo de gestión. Para Martin Iriberri, capellán de la Cárcel de Donostia, "vamos por el buen camino". El director de Alboan considera que es necesario repensar los perfiles profesionales. "El mundo profesional de las prisiones soporta una mala imagen que también soportan las personas privadas de libertad. Los perfiles profesionales deberían ir hacia perfiles más tratamentales, orientados al acompañamiento y a tratamientos: terapeutas, asistentes sociales, psicólogos...".

Respecto a la justicia restaurativa, Andikona Uriarte, profesora de Derecho en la Universidad de Deusto, asegura que se viene aplicando, que ya hay experiencias y datos al respecto y que "no es un modelo alternativo, se integra en el modelo que ya tenemos. Genera un efecto más reparador en las víctimas y las personas infractoras. La justicia restaurativa contempla el diálogo entre ambos. No se me ocurre nada mas resocializador".