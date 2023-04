Entrevistas CINE Y DERECHOS HUMANOS Carmen Castillo: "La máquina de matar de la dictadura es imperfecta. No logró matarnos a todos" Publicado: 21/04/2023 17:21 (UTC+2) Última actualización: 21/04/2023 17:52 (UTC+2) El Festival de Cine y Derechos Humanos de Donostia homenajea en su vigésima edición a esta cineasta y escritora chilena, que consiguió escapar de la dictadura de aquel país, herida de gravedad y embarazada. Su vecino, Manuel Díaz, le salvó la vida tras parar una ambulancia que la llevó al hospital. Escuchar la página Escuchar la página

Superviviente de la dictadura de Augusto Pinochet, asistió al asesinato de su pareja, Miguel Enríquez, máximo dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionario. Corría el año 1974 y la cineasta Carmen Castillo consiguió llegar a un centro hospitalario para posteriormente terminar reclusa, aunque un movimiento de solidaridad forzó al régimen dictatorial a enviarla al exilio, cuyo primer destino fue Gran Bretaña, para terminar en París. "Sobreviví, fui expulsada, apátrida, me quitaron la nacionalidad. Fui acogida en Francia y tuve muchos privilegios a partir de ese momento". En este sentido, Castillo se refiere al exilio como un "regalo", que "me entregó el cine, pero también los afectos, las amistades, los intelectuales, los músicos que acompañaron toda mi obra y camino de cineasta y ciudadana chilena y francesa".

La directora del documental 'Calle Santa Fe', película clave en su filmografía, se ha caracterizado por dar voz a quienes no tenían dónde expresarse. Por eso, Carmen Castillo afirma que "el motor de nuestras acciones es contra: Contra el olvido, contra la amnesia impuesta, contra la impunidad, contra la no verdad, contra el no reconocimiento a los combatientes, a los resistentes que lucharon contra la dictadura y que no han sido reconocidos". Y, con cierta desazón, añade que "apenas es conocido en Chile Salvador Allende". Por ello, destaca que "al fin hay una estatua, pero no hay avenidas, no hay enseñanza en los colegios", en referencia a quien fuera presidente de Chile los primeros años de la década de los 70.

El director del Festival de Cine y Derechos Humanos de Donostia, Josemi Beltrán, ha destacado la figura de la cineasta Carmen Castillo, quien además de tener ascendencia vasca, ha protagonizado una exposición que se ha organizado en la Casa de Cultura de Okendo de la capìtal guipuzcoana. Pero además, Josemi Beltrán ha recordado la amplia temática que abarca la vigésima edición del certamen que dirige, con películas en torno a la invasión de Ucrania, la violencia de género, los desaparecidos en Siria, la memoria o las fronteras. "Lo importante de nuestro festival es ese impacto, el recorrido que pueda tener lo que aquí se habla, lo que aquí se ve, y, cuidar cada una de las temáticas que tratamos", ha señalado Beltrán.