Entrevistas PSIQUIATRÍA COMUNITARIA Vicente Madoz: "Yo siempre he dicho lo que sinceramente he pensado en cada momento" Publicado: 02/06/2023 18:08 (UTC+2) Última actualización: 02/06/2023 18:50 (UTC+2) El psiquiatra navarro conversa con el periodista Fermin Erbiti y fruto de una larga entrevista ve la luz el libro 'Vicente Madoz, el psiquiatra humanista', editado por Pamiela. La felicidad, la muerte, las relaciones de pareja, la educación, o la religión son los temas que aborda en esta obra.

"Me he sentido terriblemente libre", afirma Vicente Madoz en los micrófonos de Distrito Euskadi. Asegura que nunca ha dejado de decir nada por razones políticas o de otra índole. Hombre de acción, inquieto y de retos, ante la pregunta de si es un reformador nato, responde que "si lo he sido, ha sido sin querer". Admite que no ha sabido nunca decir que no. "Mi vida ha sido una actividad muy inquieta y muy variada", por lo que ha estado metido "en casi todas las salsas". Formado en Oxford, adonde llegó sin saber inglés, volvió a Navarra unos años después, y como afirma Fermin Erbiti, quien ha escrito el libro que indaga en la figura de este prestigioso profesional de la salud mental, "volvió a la Universidad de Navarra y se convirtió en el símbolo de la nueva psiquiatría, la psiquiatría comunitaria". Madoz es un firme defensor de esta visión y manera de entender su disciplina, aunque reconoce que a día de hoy este enfoque está en peligro, porque "exige mucho al profesional". Además, añade, "requiere la promoción de la salud mental en la población en general".

Vicente Madoz fue un impulsor del paradigma actual de la psiquiatría, ése que en su día propició el vaciado de los centros psiquiátricos para integrar a las personas con problemas mentales en el seno de la sociedad. No obstante, sigue reivindicando un plan de psicogeriatría para Navarra, en un tiempo en el que el envejecimiento progresivo de la población exige respuestas ante el aumento de afecciones de salud mental en edades avanzadas, algo que se liga a una mayor esperanza de vida. Apela a la humildad como una de las virtudes que nos ayuda a conocernos a nosotros mismos y, por extensión, a nuestro entorno. "La bondad es una virtud excepcional", añade este profesional de la medicina, que se especializó en psiquiatría y es miembro fundador de la Fundación Argibide (Fondo Navarro para el Desarrollo de la Salud Mental).