Entrevistas LITERATURA "Escribir es como desenredar una caracola de un matojo de algas y escuchar esas voces que lleva dentro" Publicado: 07/06/2023 19:08 (UTC+2) Última actualización: 07/06/2023 19:08 (UTC+2) Miren Agur Meabe nos abre las puertas de su casa días antes de que su novela de "autoimitación" 'Kristalezko begi bat' protagonice la XVI Edición de la Lectura Ininterrumpida de Clásicos de la Literatura euskaldun organizada por el euskaltegi Bilbo Zaharra. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página La escritora Miren Agur Meabe 19:09 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Kristalezko begi bat es la obra elegida para la XVI Edición de la Lectura Ininterrumpida de Clásicos de la Literatura euskaldun organizada por el euskaltegi Bilbo Zaharra. Su autora, Miren Agur Meabe, nos recibe en su casa para explicarnos qué fue para ella la escritura de un libro considerado un hito de la literatura vasca. "Cada vez que lo oigo me encojo de hombros porque me parece mucho decir", asegura sorprendida. No es su trabajo valorar la obra en esos términos, dice, pero no duda en afirmar que Kristalezko begi bat le cambió la percepción que tenía de si misma. "Cambió las coordenadas de mi existencia como persona, como mujer y como escritora", asegura.

En 2021 recibió el Premio Nacional de Poesía por Nola gorde errautsa kolkoan, una obra que engloba junto con Hezurren erretura y la propia Kristalezko begi bat en una misma etapa vital y creativa: "la de la literatura del yo y la de la autoafirmación del yo y reconstrucción personal". Por eso insiste en considerar Kristalezko begi bat como el resultado de un ejercicio de "autoimitación" más que de autoficción. Con fuerte carga autobiográfica, pero sin ser "un espejo completo". En realidad, dice, "es una suma de proyecciones de Miren Agur Meabe: la mujer, la madre, la hija, la escritora, la amiga...". "Escribía para conocerme mejor, para no olvidar quien soy y para que, en un hipotético futuro, al mirar atrás, supiese relacionar la obra con una etapa concreta de mi vida", reconoce. Y ahí es donde enraíza con la manera en que la autora concibe y siente la escritura: "Escribir lo vivido es como volver a vivir o vivir más intensamente". "Para mí escribir es como desenredar una caracola de un matojo de algas; llevarme esa caracola al oído y escuchar esas voces que tiene dentro, limpiándola de todo lo accesorio", explica.