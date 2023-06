Entrevistas Tour en Euskal Herria "Este Tour va a generar un crecimiento exponencial en la afición por el ciclismo" Publicado: 22/06/2023 19:13 (UTC+2) Última actualización: 22/06/2023 19:13 (UTC+2) La edición número 110 de Tour de Francia vivirá sus 3 primeras etapas en Euskal Herria, algo que trae muchos recuerdos a Joseba Beloki y Paco Galdos, que participaron varias veces en esta importante cita. Además, escuchamos los halagos que el irlandés Sean Kelly dedica a la afición vasca Escuchar la página Escuchar la página

La edición número 110 del Tour de Francia hará que el mundo mire a Euskal Herria durante 3 días. Esta es una cita que despierta mucha expectación, y que la afición vasca sigue muy de cerca.

El ciclista alavés Paco Galdos, fue uno de los grandes de los 70, participó 11 veces en el Tour y no se perderá una sola etapa de esta edición, "yo con 76 años seguiré el Tour por la televisión y por radio". Debutó en el KAS como profesional en 1969 "llegué por casualidad, porque casi todos los corredores del KAS estaban seleccionados para las olimpiadas del 68 en México, les faltaban corredores y tuve la suerte de que me escogieron, gané las dos carreras que corrí, y me propusieron ser profesional con 21 años".

El lazkaotarra Joseba Beloki ha estado tres veces en el podio del Tour: el 2000 y el 2001 fue tercero, y el 2002 quedó segundo. Celebra que el Tour salga de Bilbao, "esto es algo que se merece la afición vasca, y este Tour va a suponer que haya un crecimiento exponencial en la afición por el ciclismo". Pero Beloki también advierte de que "estamos a las puertas de un gran tsunami, porque el Tour ha crecido mucho desde el 92, y la gente no se hace una idea de lo que viene".

Sean Kelly, el irlandés apodado "el rey de las clásicas", está de visita en Vitoria, donde ha reconocido que sus mejores años como ciclista los hizo con el equipo KAS. Ha afirmado que la afición vasca se vuelve loca con el ciclismo, y que sin duda la salida del Tour desde Bilbao, será una de las más especiales, por el arraigo que el ciclismo tiene aquí. Le apena especialmente no poder estar en Bilbao el día de la salida, y nos ha hecho una petición: "encended algunas velas para que haga buen tiempo esos días".