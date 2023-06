Entrevistas ENTREVISTAS Tirita Irratia, “el mejor analgésico” Publicado: 28/06/2023 18:30 (UTC+2) Última actualización: 28/06/2023 19:10 (UTC+2) Radio Tirita es un proyecto creado por el departamento de Juventud de Cruz Roja Juventud con el objetivo de romper con el aislamiento social de niños, niñas y jóvenes con ingreso en el Hospital Universitario de Cruces a través de un espacio donde poder tener voz. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Naiara Serrano y María Cereceda | Distrito Euskadi 25:39 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

El proyecto de Tirita Irratia echó a andar con su primera grabación el 28 de diciembre de 2022 en el Hospital de Día Infantil de Cruces de la mano de Cruz Roja Juventud. La idea de crear un medio de comunicación propio centrado en niños y niñas ingresados en el hospital, comenzó antes de que la pandemia de COVID-19 irrumpiese en nuestra sociedad y llenase los hospitales de restricciones. Sin embargo, una vez estas limitaciones empezaron a desaparecer, explica Naiara Serrano, técnica de Cruz Roja e ideóloga del proyecto, decidieron convertir la idea en realidad. Tras unos meses de trabajo, en los últimos días de 2022 nació Radio Tirita.

Se trata de un medio de comunicación propio cuyo objetivo es romper con el aislamiento social de niños, niñas y jóvenes con ingreso en el Hospital Universitario de Cruces. Para ello, todos los miércoles Naiara Serrano recorre los pasillos y habitaciones del hospital para animar a todos los niños y niñas ingresados a participar en un podcast en los que ellos y ellas son los protagonistas. Las grabaciones son todos los miércoles de 17:00 a 19:00 en la Scape Gela situada en el Hospital de Día Infantil de Cruces. En el programa puede participar cualquiera, aunque Natalia Serrano reconoce que son muchos y muchas las que "lamentablemente" no tienen ni fuerzas ni ganas de poder acudir a las grabaciones.

Una de esas niñas que al principio de su convalecencia no pudo acudir a las sesiones fue María Cereceda. Esta joven de 12 años tuvo que ser ingresada durante dos semanas porque una bolsa de agua caliente le explotó en las piernas: "Yo no sabía muy bien lo que me estaba pasado. Al final, solo me rondaba un dolor muy fuerte", recuerda María sobre sus primeros días hospitalizada; de hecho, subraya, la primera semana "no era persona".

Fruto de ese dolor y sin fecha de alta, al principio María no quería participar en el programa. Sin embargo, una tarde que estaba paseando en sillas de ruedas por el hospital, se encontró con Naiara Serrano, y no dudó en aceptar su invitación. Tras dos sesiones, María Cereceda afirma que Radio Tirita fue "el mejor analgésico" que tuvo en su estancia en el hospital.