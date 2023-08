Distrito Euskadi SOCIEDAD Aventuras y desventuras de Nerea Garmendia con palomas blancas heridas y gaviotas devoradoras de cruasanes Publicado: 18/08/2023 16:42 (UTC+2) Última actualización: 18/08/2023 16:42 (UTC+2) La actriz donostiarra nos propone un delirante viaje recordando su experiencia con una paloma callejera a la que trató de ayudar y narrando su altercado durante el almuerzo con un grupo de gaviotas mientras disfrutaba de un día de playa. Escuchar la página Escuchar la página

Una paloma blanca fallecida que acaba en el congelador de su madre durante cuatro años, una cuñada que no sabe qué hacer con una cría de golondrina caída del nido, unas gaviotas que roban bollería argentina y txipirones en su tinta un día de playa cualquiera....Así de particular es el día a día de la actriz Nerea Garmendia. La actriz donostiarra nos relata sus curiosas y divertidas experiencias con las aves, y aprovecha para mostrarnos qué hacer y qué no hacer en caso de toparnos con un pájaro herido o fuera de su nido.