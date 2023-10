Entrevistas RADIO Y TELEVISIÓN Ramón García: “Si alguien echa de menos Bilbao, todos los años que lleva fuera de allí, soy yo” Publicado: 03/10/2023 17:48 (UTC+2) Última actualización: 03/10/2023 17:48 (UTC+2) A punto de cumplir 40 años delante de las cámaras de la televisión y los micrófonos de la radio, Distrito Euskadi conversa con el presentador bilbaíno, que lleva varias temporadas en Castilla La Mancha Media, al frente de un programa diario en la pequeña pantalla, llamado ‘En Compañía’. Escuchar la página Escuchar la página

"Sigo siendo un tío de Bilbao, un tío de tribu, que la vida me ha llevado a estar fuera". Así se define el presentador Ramón García en Radio Euskadi, quien asegura que "mis amigos siguen siendo los de siempre, mis amigos de Bilbao, mi cuadrilla". Afirma que de momento tiene cuerda para rato y que "mientras esté bien, voy a seguir. No va a hacer falta nadie que diga: Ramón, vete". Añade que él mismo se dará cuenta cuando llegue el día en que no esté bien o le falten los reflejos. A pesar de que la popularidad se la ha ganado en televisión, se sigue sintiendo un hombre de radio, medio en el que empezó en los años 80, en Los 40 Principales y posteriormente en Radio Euskadi. García se declara en Distrito Euskadi lector y melómano, amante de estilos variados entre sí, como el funky o la música heavy. Reconoce que el éxito televisivo cosechado este verano en TVE con El Grand Prix no le ha pillado por sorpresa, pues llevaba años tratando de hacer ver a los programadores que el formato podría volver a funcionar bien. Eso sí, García advierte de que "la nostalgia es traicionera, hay que saber tratarla".