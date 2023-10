Distrito Euskadi ENTREVISTA Roberto Moso, uno de los periodistas más carismáticos de Radio Euskadi, cierra su fructífera etapa radiofónica Publicado: 20/10/2023 22:56 (UTC+2) Última actualización: 20/10/2023 23:00 (UTC+2) Moso comenzó en Radio Euskadi en 1983 como colaborador. Durante los últimos años ha editado y presentado 'Más Que Palabras' junto a Almudena Cacho y 'Aquí Macondo' junto a Cristina Ardanza. Sin embargo, es un periodista todoterreno que ha realizado desde informativos hasta 'sketches' de humor. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Roberto Moso y Eider Hurtado 19:51 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

'Distrito Euskadi' también quiere rendir su pequeño homenaje a Roberto Moso en este final de etapa. Además de ser alguien muy querido en la redacción, el periodista y cantante de Zarama fue la primera persona que entrevistó Eider Hurtado, con tan solo doce años y junto a sus compañeras de clase, para un trabajo de la escuela. Moso afirma que le hizo muchísima ilusión que le realizaran una entrevista un grupo de estudiantes de su propio pueblo (Santurtzi) y en euskera.

Roberto Moso recuerda y reflexiona en torno a sus primeras entrevistas, su paso por la intensa televisión, Zarama… El periodista asegura que, en la radio, le gustan las buenas entrevistas, las dramatizaciones y los programas musicales. En cuanto al panorama actual de la radio se refiere, cree que ha tenido épocas mejores. "Antes había más presupuesto y la radio era un medio que tenía más importancia en la sociedad. Hoy en día, la juventud se informa mediante internet".

Respecto a sus planes de futuro cercano, el periodista sostiene que se prejubila de la radio, pero no de la música. Desde el domingo en adelante, tiene ganas de viajar con su familia, ensayar música junto a sus amigos, 'ver la vida pasar', escribir… No obstante, reconoce que puede que algún día vuelva a pasarse por estos micrófonos. "Me seguiré dedicando a las cosas que me gustan y si tengo mucho 'mono' de radio, os llamaré".