Entrevistas Literatura Bernardo Atxaga: "Soy prudente, por eso no leo nada de redes sociales" Publicado: 13/11/2023 18:34 (UTC+1) Última actualización: 13/11/2023 18:34 (UTC+1) Bernardo Atxaga visita Distrito Euskadi para charlar con Eider Hurtado sobre su último reconocimiento, su último trabajo 'Paradisuaren kanpoko aldeak', el Bilbao de su juventud y sobre los temas de actualidad que más le preocupan Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Bernardo Atxaga en estudios de Radio Vitoria 25:04 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Cualquier momento es bueno para tener una charla con Bernardo Atxaga, el escritor en euskera más leído y traducido de la historia. Recordamos sus inicios en el Bilbao de los años 70, algunos de sus viajes, aunque reconoce "no me gusta viajar porque me gusta lo contrario. Es decir, estar tranquilamente sentado, divagando. Mi cabeza es un lugar bastante entretenido".

Charlamos de su último trabajo, 'Paradisuaren kanpoko aldeak', comenta, sin tapujos, lo que le preocupa de la actualidad, y reconoce no seguir nada las redes sociales, "soy prudente, por eso no leo nada de redes sociales. El 'txutxumutxu' siempre ha tenido mucho éxito, pero ¿Quién quiere vivir ahí? Yo, desde luego no".