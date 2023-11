Entrevistas TODA UNA TRAYECTORIA Eskerrik asko, Joseba Martín! "Me voy con la música a otra parte" Publicado: 28/11/2023 18:19 (UTC+1) Última actualización: 28/11/2023 18:52 (UTC+1) Este lunes 4 de diciembre se jubila una de las voces más emblemáticas de Radio Euskadi. Creador de uno de los programas más longevos de la radio pública vasca, 'La Jungla Sonora', recibió un Premio Ondas a su trayectoria profesional en 2009. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Imagen: Joseba Martín y Eider Hurtado 19:03 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Casi 7000 programas de 'La Jungla Sonora' en 35 años, a través de los cuales nos ha presentado la música de una manera distinta y muy personal. "He podido desarrollar un poco el compromiso que tenía con los oyentes de presentar la música desde otro punto de vista", le confiesa Joseba Martín a Eider Hurtado en Distrito Euskadi. Admite que no le invade la pena en este punto y final a su carrera profesional en Radio Euskadi: "No, porque creo que lo que había que hacer ya está hecho. Seguramente se podía haber hecho algo más; uno hace lo que puede". Y Joseba lo ha hecho genial, porque se ha ganado el cariño de la audiencia, además de los reconocimientos a lo largo de una trayectoria en la que también ha estado al frente de los programas monográficos, 'El local de la Jungla', concursos o radionovelas. Zorionak eta eskerrik asko, Joseba!