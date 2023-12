Distrito Propio ENTREVISTA CON NOMBRE PROPIO Eider Iturriaga: “Es complicado dedicarte a la fotografía de conciertos” Sarai Pérez Publicado: 13/12/2023 18:05 (UTC+1) Última actualización: 13/12/2023 18:55 (UTC+1) La fotógrafa Eider Iturriaga charla con Itsaso Güemes sobre sus inicios, unidos a su abuelo y su padre. Confiesa que es difícil vivir de esto, pero le encanta y le ha servido incluso de terapia. Escuchar la página Escuchar la página

La bermeotarra Eider Iturriaga guarda muchas cámaras antiguas que heredó de su abuelo, "hay alguna rusa incluso". Hace años que se dedica a la fotografía de conciertos, lo que le permite unir sus dos pasiones: música y fotografía.



"Este es un mundo de hombres" nos dice, "pero tengo un trabajo fijo, que me permite, en mis ratos libres, dedicarme a la fotografía".

Su segunda pasión, la música, la heredó de su padre, que falleció hace 2 años "estuve haciendo fotos a 'The Who' y sé que mi padre estaba muy orgulloso, aunque no me lo dijera con palabras"

Eider ha recordado con especial cariño el trabajo que realizó junto a Berri Txarrak, cubriendo su gira, visitando lugares como Japón. La bermeotarra dice que aún hoy le sorprende que haya gente que la conozca y la gran exposición pública que le trajo trabajar con la banda.