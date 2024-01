Entrevistas RECONOCIMIENTO CIUDADANO "No fui valiente, tuve miedo". La historia de ciudadanos que, con su intervención, evitaron tragedias Publicado: 04/01/2024 18:23 (UTC+1) Última actualización: 04/01/2024 18:53 (UTC+1) El Gobierno vasco reconoce con la medalla al 'Mérito en Emergencias y Protección Civil' con distintivo verde a ciudadanos y ciudadanas de Euskadi que, en 2023, actuaron en distintas situaciones que entrañaban peligro para la integridad física o protegieron a otras personas en situaciones extremas. Escuchar la página Escuchar la página

La entrega de las medallas a este reconocimiento ciudadano será el 11 de febrero de 2024. Previamente, en Distrito Euskadi, Eider Hurtado ha podido conocer de cerca algunas de las historias que han sido objeto de distinción por parte del Gobierno vasco. Una de ellas, la de Borja Zapata, un joven de Santurtzi que no dudo en lanzarse a la ría a la altura de Portugalete para salvar la vida de un hombre que había intentado suicidarse; una historia en la que, afortunadamente, no hubo que lamentar víctimas, al igual que la protagonizada por Jon Iker Garai, residente en Mungia, quien enderezó el rumbo de un autobús que hacía el trayecto Madrid-Bilbao y cuyo conductor sufrió una indisposición y cayó encima del volante, provocando la desestabilización del vehículo. Gracias a Jon Iker y otro hombre, Aitor Zurinaga, el autobús no sufrió un accidente, ya que lo condujeron hasta un área de servicio. Por último, en Radio Euskadi hemos escuchado el testimonio de Victoria Eugenia Bustillo, quien disuadió a un perro que estaba atacando a un niño de 9 años en un parque de Portugalete. Su intervención fue determinante para evitar una tragedia.