Entrevistas Discapacidad y vida Telmo Irureta: "Me identifico con la sirenita porque ella también se sentía atrapada, ahogada, por su cuerpo" Publicado: 10/01/2024 18:54 (UTC+1) Última actualización: 10/01/2024 18:54 (UTC+1) El 2023 ha sido un buen año para el actor Telmo Irureta: ganó un Goya, sigue con 'Sexberdinak', acaba de participar en un casting, ha compuesto una canción y prepara nueva obra. Charlamos con él sobre sus sueños y deseos para el nuevo año

El actor Telmo Irureta tenía 2 años cuando una encefalitis cambió para siempre su cuerpo, y su vida. Desde entonces es una persona con discapacidad, que nada contra corriente, como la sirenita. "Me identifico con ella porque también se sentía atrapada, ahogada por su cuerpo".

Pronto se cumple un año desde que el zumaiarra ganara el Goya a mejor actor revelación. "El Goya te da visibilidad. Ahora saben que existo, por tanto, es más fácil que me llamen". Recordamos sus palabras en la gala, reivindicando la sexualidad de las personas con discapacidad, "después de mi discurso, hubo mucha gente que me felicitó, pero también mucho odio en redes. Creo que no me entendieron, o no vieron la película, o no la quisieron entender".

El 2023 ha sido un buen año para él, "me encantaría hacer algo muy muy romántico, estilo Disney, y también de alguien muy muy malo, muy hijoputa". Ahora mismo tiene multitud de proyectos, un nuevo casting, nueva obra de teatro con Ttanttaka, y un video clip para la canción 'Sex moduz', que ha compuesto junto a Iker Lauroba.