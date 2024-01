Distrito Euskadi CARRERA HACIA LOS OSCAR 2024 Pablo Berger: "Hemos gritado tanto que nos han oído en Los Ángeles". Publicado: 23/01/2024 18:07 (UTC+1) Última actualización: 23/01/2024 18:07 (UTC+1) El director de 'Robot Dreams', Pablo Berger (Bilbao), afirma en Distrito Euskadi que "teníamos esperanza", pero que "es muy difícil colarse entre los 5 (nominados)". En Radio Euskadi transmite su emoción tras conocer que su film ha sido nominado en la categoría de mejor película de animación. Escuchar la página Escuchar la página

La carrera hacia los Premios Oscar tiene ya presencia vasca garantizada. 'Robot Dreams', del bilbaíno Pablo Berger se ha colado entre las 5 películas nominadas en el apartado de películas de animación. "Enorme sorpresa, un subidón para un bilbaíno de pro", esas han sido las sensaciones que ha vivido Berger tras escuchar el nombre de su film en la lectura de nominaciones. Entrevistado por Eider Hurtado, ha admitido que "estamos pisando suelo", pero ha señalado que, tras conocerse la nominación, han hablado con el distribuidor americano de 'Robot Dreams', para diseñar un plan de actuación, una vez recibida la importante noticia. Pablo Berger, no obstante, ha puesto de manifiesto el trabajo que tiene ahora por delante de conseguir que todos los académicos, sean de la rama que sean, vean la película. La gala de entrega de los Premios Oscar será la noche del 10 de marzo en Hollywood. 'Robot Dreams' competirá por la estatuilla con 'Spider-Man: Across the Spider-Verse', 'Nimona', 'Elemental', 'The Boy and the Heron'.