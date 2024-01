Distrito Euskadi ENTREVISTA Izaro: "El escenario es un espacio de libertad donde no se me juzga" EITB Media Publicado: 25/01/2024 11:58 (UTC+1) Última actualización: 25/01/2024 11:58 (UTC+1) Tras un año alejada del foco mediático para poder acallar sus monstruos internos, la cantante de Mallabia ha regresado revitalizada a los escenarios para presentar su último disco, 'Cerodenero'. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página La cantante Izaro, en Radio Euskadi. Foto: EITB Media 22:51 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Radiante, pletórica y feliz. Así se muestra la cantante Izaro tras volver a los directos, "el recuentro con el público ha sido muy bonito, ha sido parte de mi brújula y gracias a ellos puedo crecer". Disfruta encima de los escenarios porque "es un espacio de libertad donde no se me juzga" .

En 'Distrito Euskadi' hemos conocio su último trabajo, 'Cerodenero', que representa el proceso terapéutico que emprendió tras darse cuenta de que la sobrexposición le estaba pasando factura, "me agoté, se me gastó la batería. Noté que estaba sacrificando mi tiempo, mi dinero, a mis seres queridos". Tras parar para coger aire, ha verificado que "la felicidad tiene mucho que ver con la paz".

Sobre su proceso creativo, Izaro afirma que compone en la intimidad, "estando sola siento que puedo soltar todas las cosas", pero no es nada metódica a la hora de componer. "Necesito escribir a mano lo que me va viniendo, con la guitarra, el piano o a capela. Me viene todo a la vez, lo dejo salir y luego lo ordeno".

La cantante de Mallabia recuerda esbozando una sonrisa los primeros conciertos cuando aún no era conocida: "Los conciertos que hice sola, con mi guitarra, tocaba fatal, pero me atrevía a todo".

En su memoria también tiene un hueco especial, el día en el que decidió compartir sus canciones con alguien, "es una sensación muy íntima, cerca de la sexualidad".

Tampoco se olvida de quienes le han acompañado en su trayectoria musical y tienes palabras de cariño para Iker Lauroba con quien tiene una estrecha amistad, "nos hicimos muy amigos, tocábamos en bares por un bocata y de repente todo creció".