Distrito Euskadi DEULICATESSEN The Tubs, Porridge Radio, Sufjan Stevens, o Blur, entre los imprescindibles de Deu Txakartegi en 2023 Publicado: 25/01/2024 18:08 (UTC+1) Última actualización: 25/01/2024 18:20 (UTC+1) En su sección semanal ‘Deulicatessen’ hace un repaso de los álbumes y temas que le han marcado de la cosecha del año pasado. Diners o Yard Act no faltan en su lista. Escuchar la página Escuchar la página

Polifacético, elegante y apasionado, Deu Txakartegi despliega su personal criterio musical en su sección semanal en Distrito Euskadi, con Eider Hurtado. Guitarras crujientes y acústicas, gabardinas sobre los escenarios, sintetizadores y siempre percusión. En estos minutos de radio, el archivo sonoro del líder de We Are Standar (WAS) suena a todo volumen. El propio Deu se encarga de contextualizar y comentar cada uno de los temas.