Xabi Larrañaga: "Me encanta Benidorm" Publicado: 02/02/2024 10:58 (UTC+1) Última actualización: 02/02/2024 10:58 (UTC+1) Hacer una lista de destinos turísticos atractivos, exóticos y con encanto es relativamente sencillo. Xabi Larrañaga le ha dado una vuelta de tuerca y nos acerca esos lugares que son feos, muy feos.

Vender Donostia o Laguardia es pan comido, pero si tuvieras que idear un slogan para atraer turistas a Mieres o Sudan del Sur, ¿cómo lo harías?

Xabi Larrañaga afirma que, "todos los lugares tienen algo que vender y a mí me interesan los lugares feos". Hacer una lista de los parajes menos agraciados puede herir sensibilidades, pero Larrañaga se ha atrevido a hacerlo en "El coche escoba".

Nos ha sorprendido, asimismo, con una revelación personal: "me encanta Benidorm, me gusta el ambiente, me parece un invento social donde la gente es muy feliz".